Un cane di media taglia è caduto all'interno di un pozzo profondo circa quattro metri. E' accaduto ieri sera in via Fonte Orsola a Macerata dove, poco dopo le 20, i vigili del fuoco sono intervenuti per mettere in salvo l'animale. Con tecniche Saf (Speleo alpino fluviale) la squadra di Macerata ha raggiunto il cane, lo ha tirato fuori dal pozzo, consegnandolo poi al proprietario in buone condizioni.





