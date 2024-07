Regione Marche, nuove misure per agevolare imprese sul credito

"Per la prima volta nelle Marche utilizziamo il credito come forma di sostegno per le imprese, insieme a contributi a fondo perduto, per il bando sull'internazionalizzazione, sulle start up innovative, sull'energia" e si prefigura inoltre la novità degli interventi creditizi per agevolare il settore dell'agricoltura. Nelle parole dell'assessore allo Sviluppo economico Andrea Maria Antonini le novità nei provvedimenti della Regione con le misure attivate e presentate oggi agli operatori di settore in Regione, insieme all'assessore regionale al Credito Goffredo Brandoni e ai funzionari regionali Stefania Bussoletti (direttrice Dipartimento Sviluppo economico), Silvano Bertini ( Settore industria, artigianato, credito) e Fabio Travagliati (responsabile Settore industria, artigianato e credito).

Brandoni ha ricordato la rilevante caduta di impieghi bancari sulle piccole e medie imprese nel 2023 e il fatto che in 70 comuni marchigiani non siano presenti sportelli bancari. Sul fronte dell'agevolazione del credito dai 91 milioni previsti all'interno della programmazione europea 2021-2027 si arriverà alla fine a circa 111,8 milioni di euro a disposizione peri Credito futuro Marche: 62,8 milioni per il 2024, 32 nel 2025 e 17 nel 2026. Un primo bando per il "Fondo Nuovo Credito Ordinario" da 20 milioni era stato emesso a gennaio: in 60 giorni, ha riferito l'assessore, sono arrivate circa 2mila domande per una ammontare superiore al bando. Su questo fronte, la Regione annuncia un nuovo bando in uscita a settembre da 9,7 milioni di euro e con 700mila euro, ha riferito Brandoni, verranno finanziate totalmente le imprese della cosiddetta "legge 13" quella emanata nel 2020 per aiutare le imprese danneggiate dalle conseguenze economiche dell'epidemia da Covid-19. Parte dei 9,7 milioni di euro saranno per "imprese che non avevano avuto contributi a gennaio, parte per nuove domande". Mentre, ha dichiarato ancora Brandoni, a cavallo tra il 2024 e il 2025 uscirà un bando da 8,3 milioni per aiutare le imprese a capitalizzarsi.

Per le agevolazioni, ha spiegato, nel bando di gennaio la Regione "pagava fino al 4% di interessi relativi ai prestiti alle aziende con il restante a carico delle imprese e il costo delle garanzie a carico della Regione; con il bando in uscita la Regione pagherà gli interessi fino al 2,5% in virtù del calo dei tassi registrato, con costi garanzie che restano carico della Regione".

Quanto alle altre misure, ha osservato Antonini, in particolare con il bando legato all'energia, "andiamo a dare un contributo pari al 100% dell'investimento, cumulando il 30% fondo perduto, più 70% proprio attraverso una agevolazione dello strumento creditizio". "E' una grande novità - ha proseguito - perché ci apre anche alle grandi imprese, cosa che non avviene per tutto il resto dei bandi Por fsr diretti solo alle piccole e medie imprese, tranne il bando ricerca che è una particolarità" Quindi sul bando energia mette a disposizione "oltre 20 milioni di euro: grazie a questa formula possiamo anche inserire progettualità proposte dalle grandi imprese".

E poi la novità di interventi creditizi in agricoltura. "Il pacchetto complessivo di misure - ha ricordato Antonini - supera i 100 milioni e dieci di questi, dopo 20 anni che non si faceva, riguarderanno anche l'agricoltura, inserita tra le agevolazioni dello strumento creditizio". "Questo - ha ricordato Antonini - ci è stato chiesto dalle aziende continuamente, nella difficoltà di accedere, soprattutto per le più piccole, a forme di prestito e di garanzie. Quindi attraverso queste misure cerchiamo di venire incontro alle esigenze di tutte le imprese marchigiane".

Le misure sono state illustrate nel primo pomeriggio a Fano, il 31 luglio appuntamento a Civitanova Marche, poi un'altra data ancora da fissare nel Fermano a Porto Sant'Elpidio e il 2 agosto invece incontro ad Ascoli Piceno.



