Ragazzi con disabilità protagonisti di cortometraggio Turandot

Due giorni di riprese dedicate all'inclusione per realizzare un cortometraggio scritto e diretto da Leonardo Accattoli ed inserito nel progetto "In Opera" promosso dal Comune di Macerata con l'assessorato alle Politiche Sociali. Sono state girate nei giorni scorsi e concluse, in collaborazione con l'Associazione Arena Sferisterio e le realtà del terzo settore del territorio maceratese. Una due-giorni di riprese che, nella cornice del teatro della Filarmonica, ha visto protagonisti circa 40 tra ragazze e ragazzi con disabilità cognitiva.

A conclusione del progetto, volto a promuovere l'inclusione attraverso l'opera lirica, si svolgerà un evento dedicato per presentare il cortometraggio alla cittadinanza. Le persone con fragilità hanno avuto l'opportunità di raccontare l'esperienza vissuta attraverso un percorso di arte, bellezza, musica e socialità e le giornate di set sono state un momento di condivisione e di lavoro di squadra in cui professionisti e partecipanti si sono uniti per realizzare qualcosa di unico e inedito.

"L'amministrazione intende proseguire e rafforzare i progetti inclusivi mettendo al primo posto la disabilità - dichiara il vice sindaco e assessore alle Politiche Sociali Francesca D'Alessandro -. L'opera lirica viene utilizzata come strumento di promozione della persona e del suo benessere con un coinvolgimento attivo di tutte le associazioni che si occupano di disabilità; un progetto che le vede protagoniste durante la stagione lirica insieme a tutte quelle famiglie che ogni giorno vivono la fragilità. L'inclusione passa anche attraverso una partecipazione attiva e concreta della comunità maceratese e del territorio tutto e l'amministrazione continuerà a puntare sulla realizzazione di progetti inclusivi che siano sempre più in sinergia con le attività culturali della città". Il cortometraggio "racconterà il dietro le quinte di una troupe strampalata - spiega Accattoli - che proverà a mettere in piedi un riadattamento cinematografico della Turandot".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA