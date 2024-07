Marche, 9 incendi in un mese, bruciati 13 ettari di bosco

Sono nove gli incendi boschivi che hanno interessato le Marche dal 1 al 24 luglio, una media di tre incendi a settimana. Non aiutano le persistenti condizioni meteo con temperature superiori alla media. La superficie bruciata è stata di poco più di 13 ettari, ogni incendio ha percorso in media circa 1,5 ettari di verde.

I danni, spiegano i vigili del fuoco, sono stati limitati per l'intervento tempestivo del Corpo. Un obiettivo perseguito grazie al potenziamento delle squadre in servizio che prevede una task force giornaliera pompieri dedicata all'anti incendio boschivo (Aib). Per quaranta giorni centrali, tra luglio e agosto, al servizio anti incendio dei territori si aggiungono le squadre boschive dei vigili del fuoco, pronte a intervenire nelle Marche per spegnere celermente gli incendi di bosco.

A disposizione nove squadre costituite da 5 vigili ciascuna.

Oltre alle squadre Aib sono operative altre 8 unità dei pompieri incaricate della gestione e coordinamento delle attività di spegnimento. In totale ci saranno 53 unità dedicate giornalmente alla lotta agli incendi boschivi. Una novità riguarda il presidio della Sala Operativa Unificata Permanente della Protezione Civile regionale: per i mesi di luglio e agosto 2024 da quest'anno ci saranno tre unità, una in più rispetto agli scorsi anni. Oltre alle squadre a terra è previsto il supporto di mezzi aerei come i canadair e un elicottero antincendio della Regione Marche con base a Cingoli (Macerata), a disposizione per 90 giorni da luglio a settembre. In servizio anche i volontari della Protezione civile. In caso di avvistamento di fiamme ogni cittadino può contribuire alla tutela dell'ambiente contattando tempestivamente il numero unico di emergenza Nue 112.

Su richiesta del Comune di Ancona il comando dei vigili del fuoco di Ancona ha organizzato un servizio di vigilanza anti incendio boschivo a Portonovo con presenza di tre unità vvf dalle 10 alle 18 di tutti i giorni festivi e prefestivi nei mesi di luglio, agosto e inizio settembre 2024, per un totale di 23 giornate di presidio e monitoraggio della zona balneare turistica.

In provincia di Macerata, nella riserva naturale dell'Abbadia di Fiastra, la fondazione Giustiniani Bandini che gestisce la riserva chiede ogni anno la collaborazione dei vigili del fuoco per assicurare prevenzione e monitoraggio già a partire dal periodo primaverile quando si registrano i picchi di afflusso turistico nei fine settimana.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA