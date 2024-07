Lega del Filo d'Oro è ancora partner etico del Summer Jamboree

In ben 12 delle 24 edizioni del Summer Jamboree di Senigallia (Ancona) il partner etico è stato la Lega del Filo d'Oro. Si rinnova anche quest'anno la collaborazione tra l'ente filantropico nato a Osimo (Ancona) e l'associazione che organizza il festival internazionale sulla musica e cultura dell'America anni '40 e '50.

In particolare, durante le nove giornate di festival, in programma dal 27 luglio al 4 agosto, grazie a uno stand dedicato alla fondazione in piazza Manni si potrà portare avanti l'opera di sensibilizzazione sulla sordocecità con una "smile challenge", una sfida a colpi di sorrisi. Il pubblico del Summer Jamboree potrà partecipare alla sfida scattando una fotografia con il volto all'interno di sagome a tema anni '40 e '50, condividendola sui propri social con il tag @legadelfilodoro e trovando un altro partecipante per la simpatica sfida.

Ogni scatto contribuirà a creare un'onda di positività sui nuovi inizi, sempre possibili, e di supporto. Un modo per rafforzare il senso di comunità e inclusione che la Fondazione promuove, ma anche per far conoscere il ruolo e le attività verso le persone con sordocecità e pluriminorazione psicosensoriale che vengono svolte ormai da 60 anni.



