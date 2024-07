Feste Medievali di Offagna, 3.500 visitatori in quattro giorni

Le Feste Medievali attraggono 3.500 persone in quattro giorni. Ieri era presente nello storico borgo di Offagna (Ancona) anche l'assessora regionale alla Cultura Chiara Biondi. Cento gli spettacoli che si sono alternati mentre le taverne dei quattro rioni hanno fatto registrare il tutto esaurito. La seconda giornata della "Disfida in arme" tra rioni è stata vinta dalla contrada della Croce.

Nel tardo pomeriggio si è svolta nella sala del Consiglio comunale la conferenza "Paese di Cuccagna: tra viaggi reali e fantastici cibi e aromi nel Medioevo" a cura di Tommaso Lucchetti. Fino al 27 luglio, dal pomeriggio a tarda sera, sarà possibile rivivere la magica atmosfera medievale grazie a una ricostruzione storica e uno scenario suggestivo che farà da cornice a numerosi spettacoli tra cui il sontuoso banchetto della cena medievale, in onore del rione vincitore del palio, e la suggestiva cerimonia di investitura dei nuovi Cavalieri della Crescia, in programma sabato.

"Questa del 2024 è un'edizione ricca di novità - spiega Ezio Capitani, sindaco di Offagna - resa possibile grazie all'impegno dei volontari e al sostegno della Regione Marche".

Per l'assessora Biondi "eventi come questo offrono un bellissimo biglietto da visita delle Marche" e osserva come "Offagna è un comune piccolo, ma dalle notevoli potenzialità con tantissime cose da vedere, dai suoi musei, alla stessa Rocca, fino al ricco programma allestito per le Feste Medievali".





