Cucciolo di lepre salvato all'aeroporto di Falconara

Singolare salvataggio ieri di un cucciolo di lepre durante le esercitazioni di ricerca del cane antidroga Imperator nei pressi dell'aeroporto di Falconara preso di mira da un altro animale.

Due poliziotti del team cinofili mentre si trovavano nei pressi dello scalo si sono accorti che l'attenzione del poliziotto a quattro zampe veniva attirata da un rumore proveniente dalla vegetazione a pochi metri di distanza.

Avvicinatisi hanno notato un animale allontanarsi velocemente e, nella stessa direzione, nascosto nella vegetazione ed immobile, un cucciolo di animale, che ha rischiato di diventare preda dell'altro animale.

Mentre Imperatore metteva in fuga l'animale predatore gli agenti hanno individuato il piccolo di lepre, immobile e tremante, probabilmente fermo nel tentativo di camuffarsi nella vegetazione. Hanno allora raccolto il cucciolo che anziché scappare si è lasciato prendere tranquillamente. Portato nella loro struttura per rifocillarlo, gli è stato predisposto anche un giaciglio per tenerlo al riparo. Infine hanno preso contatti con le competenti autorità al fine di assicurare la dovuta cura alla piccola lepre.



