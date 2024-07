Controlli sulla pesca, sanzioni e sequestri Guardia costiera

Pesca irregolare e conseguente sequestro di circa 2mila chilogrammi di vongole, prive di qualsiasi documento commerciale attestante la tracciabilità e oggetto di pesca professionale oltre i limiti di prelievo consentiti. E sanzioni per un ammontare di 9.500 euro.

E' il bilancio degli accertamenti nel porto di Ancona, dove i militari della Guardia Costiera hanno ispezionato 6 motopesca e i locali di un'attività commerciale dedita alla vendita delle vongole. In particolare, quella di stamattina è la conclusione di un'intensa attività di controllo dei militari della Capitaneria di porto di Ancona, iniziata in orario notturno e coordinata dal Centro di Controllo Pesca della Direzione marittima di Ancona, diretto dall'Ammiraglio Ispettore (CP) Vincenzo Vitale.

Nel periodo estivo continuano infatti i controlli della Guardia Costiera anconetana lungo l'intera filiera della pesca, finalizzati alla tutela della risorsa ittica ed al contrasto della pesca illegale.

La Direzione Marittima delle Marche - Comando Regionale della Guardia Costiera raccomanda sempre ai consumatori di prestare la massima attenzione e di acquistare prodotto ittico che assicuri il rispetto della normativa vigente relativa alla corretta tracciabilità del pescato, evitando di comprare prodotto di dubbia provenienza o illecitamente venduto.



