Controlli in A14 nel Fermano, quattro patenti ritirate

Quattro patenti ritirate, di cui una risultata falsa. E' il bilancio del servizio straordinario messo in atto dalla polizia stradale di Fermo per il contrasto alla guida in stato di ebbrezza e sotto l'effetto di sostanze stupefacenti che si è svolto nella notte del 21 luglio lungo il tratto autostradale del Fermano.

I controlli, effettuati dalla sezione di polizia stradale di Fermo con l'ausilio anche di un laboratorio mobile in grado di rilevare immediatamente l'eventuale assunzione di stupefacenti, hanno permesso di sanzionare tre conducenti per guida in stato d'ebbrezza alcolica, di cui il più grave è risultato avere un tasso alcolemico pari a 1,86 grammi per litro.

Scattati quindi, oltre al ritiro della patente, la denuncia penale ed il sequestro dell'autovettura ai fini della confisca.

Un conducente straniero con patente polacca, dopo alcuni approfonditi accertamenti sul titolo di guida risultato non conforme agli standard di sicurezza previsti, è stato deferito all'autorità giudiziaria per uso di atto falso, nonché sanzionato per guida senza patente con relativo fermo amministrativo del veicolo.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA