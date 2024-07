Aggiudicato appalto per pavimentare tre banchine porto di Ancona

Firmato oggi il contratto d'appalto per realizzare nuove sovrastrutture di pavimentazione delle banchine 19, 20 e 21 della darsena Marche del porto di Ancona. I lavori riguardano un fronte banchina complessivo di 350 metri, con una superficie di circa 15.500 metri quadrati. L'appalto è pari a 2.836.855 euro. I tempi di esecuzione sono di 329 giorni.

Due le tipologie di interventi previsti dal bando dell'Autorità di sistema portuale: la prima prevede la nuova pavimentazione carrabile per l'adeguamento delle banchine 19, 20, 21 ai requisiti e agli standard attuali e per rendere l'area idonea alla viabilità, all'operatività dei mezzi portuali e alle attività di carico e scarico e movimentazione delle merci; il secondo intervento è invece per la realizzazione di impianti di smaltimento delle acque meteoriche. Il progetto prevede inoltre la predisposizione dei sottoservizi funzionali alla successiva elettrificazione delle banchine d'ormeggio interessate coerentemente con gli obiettivi di sostenibilità energetica comunitari e nazionali. "Un nuovo passo nel percorso di rinnovamento del porto di Ancona, un percorso di miglioramento per incrementare la competitività dell'infrastruttura - commenta Vincenzo Garofalo, presidente dell'Autorità di sistema portuale del mare Adriatico centrale - Con questo intervento, oltre a recuperare spazi indispensabili per il lavoro dello scalo, predisponiamo un'area dove poter spostare parte degli attracchi dei traghetti allontanandoli dal centro storico per alleggerire l'impatto di queste attività e migliorare la convivenza fra la città di Ancona e il suo porto".



