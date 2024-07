Ad Ancona Scrivere col cinema. Incontri di cinema e letteratura

Nasce "Scrivere col cinema - Incontri di cinema e letteratura a cura di Paolo Mereghetti, progetto promosso e sostenuto da Fondazione Marche Cultura, Marche Film Commission, Atim (Agenzia per turismo e internazionalizzazione Marche) e dal Comune di Ancona, organizzato da Cineventi, in programma da giovedì 25 a sabato 27 luglio in Piazza del Plebiscito ad Ancona.

La prima edizione "vuole avviare un racconto che unisca due arti come il cinema e la letteratura, per indagare il rapporto tra film e romanzi". Nelle tre serate che si terranno nella splendida piazza del Plebiscito di Ancona, il critico cinematografico del Corriere della Sera dialogherà con alcuni ospiti del nostro cinema tra cui Roberto Andò, Maria Sole Tognazzi, Barbara Ronchi e PIF, che nel corso della loro carriera hanno intrecciato legami con il mondo della letteratura.

La manifestazione prenderà il via giovedì 25 luglio con un talk condotto dal celebre critico cinematografico con Roberto Andò, regista, scrittore e sceneggiatore, David di Donatello 2023 per la miglior sceneggiatura del film La Stranezza. Venerdì 26 luglio piazza del Plebiscito ospiterà un incontro al femminile in cui Paolo Mereghetti dialogherà con Maria Sole Tognazzi e Barbara Ronchi, regista e interprete di 10 Minuti, film tratto dal sorprendente romanzo di Chiara Gamberale. A chiudere il ciclo di appuntamenti sabato 27 luglio sarà Pierfrancesco Diliberto, in arte Pif, personaggio tra i più interessanti del panorama cinematografico e televisivo. Autore e conduttore tv, scrittore e regista, David di Donatello 2014 come Miglior Regista esordiente per La Mafia Uccide solo d'estate, sarà protagonista di un incontro sul suo ultimo romanzo "La disperata ricerca d'amore di un povero idiota".



