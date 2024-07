"Una Vela per Tutti", coinvolti sei ragazzi e due operatori Ast

Offrire a persone che soffrono di disturbi mentali l'opportunità di cimentarsi durante l'intero anno con lo sport della vela, in un percorso di psicoterapia di gruppo, e partecipare come un vero e proprio equipaggio a una regata importante come la Regata del Conero e, quest'anno, anche alla trasferta in acque croate. E' l'obiettivo del progetto "Una Vela per Tutti", che si è appena concluso, dedicato ai pazienti del Centro Salute Mentale dell'Ast Ancona e provincia promosso da Ancona Yacht Club, Anpis Marche, con la collaborazione del Dipartimento di Salute Mentale - Azienda Sanitaria Territoriale (Ast) di Ancona e provincia, guidato dal dottor Massimo Mari, e il contributo e patrocinio del Comune di Ancona.

Cinque giorni in barca in Croazia e ritorno per sei ragazzi e due operatori dell'Ast. Il progetto, attivo dal 2014, dura da gennaio a ottobre di ogni anno. L'opportunità è arrivata grazie al ricavato dell'evento "Battiti di Musica" promosso dal Rotary Club Ancona Conero e Sulvic.

In questi anni di lavoro è stato prodotto uno studio per valutare i benefici del progetto: calo dei ricoveri, ma anche l'alleggerimento del piano terapeutico con farmaci e il miglioramento generale della condizione dei ragazzi (le percentuali toccano il 90%), che ritrovano la gioia di vivere.

"Ed è una medicina, per così dire, che non costa nulla", commenta il dottor Mari. - Della bontà del progetto si è accorta anche Claudia Rossi, campionessa di vela d'altura, che ha preso a cuore l'iniziativa ed è ormai da anni madrina ufficiale di "Una Vela per Tutti".



