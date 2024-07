Questura Ancona, i consigli per mettere in guardia dai furti

I consigli della Polizia per mettere in guardia i cittadini dai furti. "È ormai tempo di vacanza per gli anconetani con la conseguenza che molte case rimarranno vuote più a lungo, - osserva la Questura di Ancona - con pregiudizio per la sicurezza delle abitazioni. Quello dei furti in appartamento in questo periodo è un fenomeno in decisa crescita, complici le vacanze ed i lunghi periodi di assenza dalla città. Non solo abitazioni ma spesso ad essere presi di mira sono anche le attrezzature lasciate incustodite o i garage".

"Proprio l'omessa custodia è fonte di maggiori problemi e determina la violazione del domicilio - ricorda la polizia - da parte dei malviventi che, una volta all'interno delle proprietà private, portano via monili, soldi, oggetti preziosi. Con piccoli ma efficaci accorgimenti però è possibile prevenire e mettersi in guardia da questi odiosi episodi. Ad esempio, - scrive la Questura - le finestre non chiuse del tutto o le porte chiuse senza giro di chiave rappresentano quell'occasione senza alcun ostacolo che potrebbe far gola ad un potenziale ladro".

"Ma non solo, è bene evitare di postare sui social foto delle vacanze, o pubblicare post in cui si avvisano gli amici virtuali della propria partenza. - sottolinea la polizia - Inoltre, in caso di brevi assenze, è utile lasciare qualche luce accesa, la radio, l'impianto stereo o il televisore in funzione. In commercio si possono facilmente reperire anche delle spine con timer integrato, in modo da programmare l'accensione o lo spegnimento di una lampadina".

"Oppure è possibile ricorrere a delle semplici app in grado di controllare da remoto la tecnologia presente all'interno dell'abitazione. - prosegue la Questura - È importante inoltre chiudere sempre la porta a chiave, con una o più mandate e non lasciare le chiavi sotto lo zerbino o in altri luoghi facilmente raggiungibili".

"Un'altra abitudine da poter attuare è quella di sensibilizzare i vicini affinché ci sia reciproca attenzione a rumori sospetti sul pianerottolo, in giardino, in garage o all'interno delle abitazioni. - ricorda ancora la polizia - Inoltre, se tornando all'interno della propria abitazione si dovesse trovare la porta aperta o chiusa dall'interno il consiglio è quello di non entrare ma di contattare immediatamente il 112 NUE". Entrare se all'interno ci sono ancora i ladri potrebbe suscitare una reazione vedendosi scoperti".

"Un'altra fondamentale abitudine - rimarca la Questura - è non lasciare che si accumuli troppa posta e pubblicità nella cassetta delle lettere, magari chiedendo ad un amico, parente o ad un vicino di svuotarla periodicamente. È importante inoltre non divulgare la data del rientro e, anche nella segreteria telefonica, non fornire informazioni specifiche sull'assenza".

"Non lasciare in casa grosse somme di denaro ed evitare di custodire oggetti di valore in posti come armadi, cassetti, vasi, quadri, letti e tappeti: - consiglia la polizia - sono i primi posti esaminati dai ladri. Pertanto è bene adoperarsi con un po' di inventiva e scegliere dei posti non casuali dove custodire i valori. Infine, un altro importante suggerimento - conclude - è fotografare i beni di valore che potrebbero essere oggetto di furto. Nel caso in cui vengano sottratti infatti la foto può essere consegnata in sede di denuncia e ció aiuta molto le indagini della Polizia".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA