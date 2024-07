Ospedale Torrette, iniziata demolizione obitorio per il Salesi

E' iniziata questa mattina la demolizione degli edifici che all'ospedale regionale di Torrette, ad Ancona, ospitavano l'ex obitorio e la vecchia sede della direzione ospedaliera. Il primo passo per fare posto al nuovo ospedale pediatrico Salesi che verrà costruito in meno di tre anni.

Una ruspa, supportata da un getto di acqua per raffreddare la superficie, ha iniziato ad abbattere il tetto della palazzina dell'ex direzione. Un momento storico per la cittadella sanitaria e per la città di Ancona che attende la nuova struttura da più di dieci anni.

Alle prime picconate erano presenti il governatore della Regione Marche Francesco Acquaroli, gli assessori regionali Filippo Saltamartini (Sanità) e Francesco Baldelli (Edilizia sanitaria e Infrastrutture), il direttore generale dell'azienda ospedaliero universitaria delle Marche Armando Gozzini e il direttore sanitario Claudio Martini. Il nuovo Salesi avrà 201 posti letto per un impegno di spesa di 84 milioni di euro già stanziati.



