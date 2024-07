Fuga di gas a Senigallia, intervento vigili del fuoco e tecnici

Una fuga di gas si è verificata stamattina a Senigallia (Ancona), in zona Borgo Bicchia.

L'allarme, scattato grazie ad alcuni passanti poco prima delle ore 8 in via Arceviese, ha riguardato una rottura della condotta del gas posta sotto la strada pubblica, normalmente molto trafficata perché congiunge le frazioni interne con la costa, l'autostrada e la complanare.

Sul posto si sono portati i vigili del fuoco del vicinissimo distaccamento. La squadra di Senigallia, con l'apposita strumentazione, ha individuato il guasto e prestato assistenza alle operazioni di scavo. La ditta specializzata nelle riparazioni ha infatti dovuto rompere l'asfalto per arrivare a livello delle condotte e poi da lì procedere con il ripristino di quella danneggiata, situata a pochissimi metri da un distributore di carburanti e da un lotto edificabile. Si sta cercando di capire la causa della rottura.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA