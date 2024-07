Fermato a Gorizia un camion carico di scarpe rubate a Fermo

Sono passate solo 24 ore e la polizia di Stato ha recuperato il carico di calzature trafugato nella notte tra domenica e ieri nelle Marche, a Fermo, più precisamente al calzaturificio Maliziosa in via dell'Industria.

Le indagini, hanno condotto i poliziotti fermani fino al Friuli Venezia Giulia dove ieri notte, nel tratto autostradale di Gorizia, è stato fermato un camion con all'interno le calzature rubate a Fermo.

Nella nottata tra domenica e ieri, dalla fabbrica Maliziosa erano state trafugate circa 220 paia di scarpe griffate per un valore di quasi 100mila euro. Il carico, pronto per la spedizione, era stato sottratto da alcuni ladri che si erano introdotti nel magazzino della fabbrica dopo aver praticato un buco su una parete e messo fuori uso le telecamere di videosorveglianza. A scoprire il furto, ieri mattina, i dipendenti e i titolari del calzaturificio che avevano subito chiamato il 112. Gli agenti della Questura di Fermo, arrivati sul posto, avevano subito avviato le indagini fino al fermo del camion a Gorizia. Sono in corso accertamenti sulle persone che si trovavano nella cabina del mezzo pesante. Intanto dall'azienda arrivano i ringraziamenti alla Questura di Fermo per la celerità con cui sono state condotte le indagini.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA