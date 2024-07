Ariston Group punta sulla Serbia, partiti lavori del nuovo sito

Ariston Group, tra i principali operatori del settore del comfort termico sostenibile con sede a Fabriano (Ancona), ha celebrato l'inizio dei lavori per la costruzione di un nuovo sito produttivo a Niš, in Serbia.

Lo stabilimento produrrà accessori per le soluzioni per il comfort termico, consolidandone la leadership tecnologica del gruppo e migliorandone la competitività nel settore del riscaldamento dell'acqua.

L'investimento riflette l'impegno del gruppo verso le tecnologie rinnovabili e ad alta efficienza, e ne rafforza l'infrastruttura industriale in Europa, dove Italia e Germania si confermano i principali poli produttivi. Ariston Group è presente in Serbia dal 2019, con uno stabilimento a Svilajnac.

Il nuovo sito produttivo, che ne aumenterà la presenza, si estenderà su una superficie totale di 150mila metri quadrati, di cui circa 30mila coperti, e implementerà il World Class Manufacturing - una metodologia di gestione della produzione basata sui principi dell'eccellenza operativa, del continuo miglioramento e del coinvolgimento delle persone, che Ariston Group adotta dal 2011.

L'inizio della produzione è previsto per la fine del 2025.

"La nostra missione è alimentare lo sviluppo sostenibile di Ariston Group, per portare valore ai nostri clienti e realizzare la nostra visione di comfort sostenibile per tutti. Nonostante le sfide del settore, rimaniamo fedeli alla nostra strategia a lungo termine e continuiamo a investire nel nostro futuro, facendo leva sulla nostra presenza internazionale, sul nostro solido know-how e, soprattutto, sullo straordinario team di persone che ogni giorno lavorano con noi con passione e impegno", ha commentato Pierluigi Astorino, Chief Operating Officer di Ariston Group.



