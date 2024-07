Ubriaco picchia un passante sul lungomare, denunciato

In stato di ubriachezza, aggredisce un passante. E' accaduto nei giorni scorsi, a Porto San Giorgio (Fermo) dove i carabinieri, a seguito di querela per aggressione, hanno identificato un pregiudicato di origini marocchine di 25 anni: il giovane, senza alcun motivo apparente, ma in preda ad una alterazione psicofisica per abuso di alcool, aveva aggredito sul lungomare una persona, provocandole lesioni al volto. Il 25enne è stato denunciato per lesioni personali aggravate.

Gli stessi carabinieri, durante un controllo, hanno fermato un 24enne di origini marocchine. Il ragazzo, apparso nervoso, è stato sottoposto ad ispezione personale e trovato in possesso di alcuni grammi di hascisc. Il giovane, pregiudicato, non avendo con sé documenti di identità e pensando di riuscire ad eludere il controllo, ha fornito false generalità ai militari ed è stato denunciato per falsa attestazione a pubblico ufficiale sulla propria identità e segnalato all'autorità amministrativa per uso personale di sostanza stupefacente.

I carabinieri hanno anche denunciato un pregiudicato di 44 anni sottoposto a sorveglianza speciale di pubblica sicurezza: pur avendo l'obbligo di presentarsi giornalmente alla polizia giudiziaria, senza giustificato motivo non ha rispettato la misura emessa dalla procura di Ancona per i reati legati agli stupefacenti.

A Lido Tre Archi, i carabinieri, hanno poi anche riconosciuto un 32enne albanese gravato da daspo urbano emesso dal questore di Fermo: gli era stato vietato l'accesso al rione costiero di Fermo per un anno; è stato segnalato all'autorità giudiziaria per essere sottoposto a provvedimenti più restrittivi. Infine, una donna di origini rumene, 38 anni, è stata arrestata dai carabinieri di Porto Sant'Elpidio e sottoposta a detenzione domiciliare con ordinanza dell'Ufficio di Sorveglianza di Ancona per un cumulo di pene per reati legati alla droga.



