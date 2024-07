Olimpiadi di scrittura veloce, un oro e un argento a fidardense

Successo marchigiano nel mondiali di scrittura veloce. Un oro e un argento per Daniele Casarola, di Castelfidardo (Ancona), che ha partecipato, insieme alla squadra italiana, al 54/o Congresso Intersteno, un evento biennale di rilevanza mondiale che riunisce professionisti e appassionati della scrittura veloce, una vera e propria Olimpiade di scrittura veloce, che si è svolta a Katowice, in Polonia, dal 13 al 18 luglio scorsi.

La nazionale italiana ha fatto incetta di medaglie, ben dieci: otto ori, un argento e un bronzo. Casarola ha portato il suo contributo aggiudicandosi l'Oro nella Ripresa del Parlato in Tempo Reale, eguagliando "alla cieca", come lui stesso ha definito la sua tecnica, le eccezionali stenotipiste statunitensi. Il fidardense ha inoltre conquistato l'argento in Audio-trascrizione.

Un successo importante considerato il campo dei partecipanti, oltre 400 persone provenienti da paesi di tutti e 5 i continenti: Argentina, Armenia, Australia, Austria, Belgio, Brasile, Cameroon, Canada, Cechia, Cina, Corea, Croazia, Danimarca, Francia, Filippine, Finlandia, Germania, Giappone, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Romania, Slovacchia, Stati Uniti, Turchia e Ungheria.

"Unica Nazione a gareggiare con tutte le tecniche, l'Italia ha dimostrato, ancora una volta, il suo alto livello di competenza e abilità nelle Olimpiadi di scrittura veloce", concludono i rappresentanti di Intersteno Italia al termine della manifestazione.



