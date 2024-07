L'ultimo saluto al 17enne Leonardo, 'insegnami ad andare avanti'

In un duomo di Fermo gremito, oggi pomeriggio alle 16.30 si sono svolti i funerali di Leonardo Belladonna, il 17enne fermano deceduto il 16 luglio scorso dopo tre giorni di ricovero, in condizioni gravissime, all'ospedale Torrette di Ancona. Al nosocomio dorico era stato trasferito d'urgenza a causa delle lesioni riportate la sera del 13 luglio dopo un incidente in piscina, mentre si trovava a festeggiare il 18esimo compleanno di un cugino in una struttura ricettiva di Ponzano di Fermo.

La morte del ragazzo ha sconvolto tutta la comunità fermana che oggi si è ritrovata nella sua cattedrale per stringersi attorno ai familiari del giovane, straziati dal dolore.

Struggenti le parole della mamma che, rivolgendosi al suo Leonardo, gli ha chiesto di insegnargli, dal cielo, ad andare avanti senza di lui.

Toccanti anche le parole del padre che ha ricordato l'umiltà e il sorriso del figlio, solo due delle tante doti del ragazzo elencate dagli amici, dai coetanei, dai compagni di scuola che ne ricordano le doti in classe ma anche la gioia, la serenità e la disponibilità ad aiutare il prossimo, una qualità che Leonardo ha dimostrato anche dopo aver esalato l'ultimo respiro con i familiari che hanno deciso di donare il suo cuore, il fegato e i reni del ragazzo per aiutare altre persone a vivere.

Per tutti il 17enne era e resterà un esempio da seguire. In chiesa, durante le esequie officiate da don Michele Rogante, anche il sindaco Paolo Calcinaro tra i tanti presenti che hanno accompagnato il feretro bianco ornato da rose celesti nel suo ultimo viaggio.



