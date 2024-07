Esalazioni da Raffineria Api, 19 a processo per reati ambientali

Esalazioni di idrocarburi dalla Raffineria Api: rinviati tutti a giudizio i 18 imputati più la società Api coinvolti nell'inchiesta Oro Nero, relativa alla cisterna Tk61 del sito di Falconara (Ancona). L'indagine era stata portata avanti dai carabinieri del Noe, coordinati dalla pm Irene Bilotta per la Procura di Ancona, dopo una serie di cattivi odori avvertiti a Falconara e d'intorni a partire da aprile del 2018. Il tetto galleggiante del serbatoio si inclinò durante una operazione di bonifica e fuoriuscì una nuvola di gas percepita nell'aria dalla popolazione per giorni interi.

La gup Francesca De Palma ha deciso oggi pomeriggio di mandare a processo l'ex direttore generale dell'Arpam Giancarlo Marchetti, l'amministratore delegato di Api Giancarlo Cogliati e altri dirigenti e tecnici nell'organigramma della raffineria (allora responsabili di settore e capi reparto). Le accuse contestate, a vario titolo, vanno dal disastro ambientale, gestione illecita di rifiuti speciali, lesioni colpose, rivelazione di segreto d'ufficio, istigazione alla corruzione e abuso d'ufficio. Il processo si aprirà per tutti il prossimo 5 febbraio 2025.

Dichiarati prescritti tre dei capi d'imputazione relativi al getto pericolo di cose per alcune esalazioni del 2018 e per reati di tipo contravvenzionale. Un centinaio le parte civili costituite, tra cui il Comune di Falconara, associazioni ambientaliste, quali Onda Verde, Legambiente, Falkatraz, Italia Nostra, Wwf, e singoli cittadini.

"Siamo soddisfatti - hanno commentato gli avvocati Monia Mancini e Francesca Petruzzo in rappresentanza di Onda Verde, Legambiente, Falkatraz e una settantina di cittadini - perché ad aprile 2018 oltre mille persone furono ammorbate dalle esalazioni". Al termine dell'udienza preliminari nessun commento dai legali di difesa che nel procedimento hanno contestato tutte le accuse e cercheranno di dimostrare l'estraneità degli imputati nel dibattimento.



