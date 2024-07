Antica Cuoieria Grg, minibond 3 milioni per nuovo stabilimento

L'Antica Cuoieria Grg emette un minibond da 3 milioni di euro per finanziare la crescita. L'obbligazione emessa dalla storica azienda di Porto Sant'Elpidio (Fermo), e con una durata di 72 mesi, è stata sottoscritta da UniCredit e Mediocredito Centrale nell'ambito del programma Basket Bond "Made in Italy". Servirà a realizzare un nuovo stabilimento sul territorio e allargare la base logistica dell'impresa.

Il programma, grazie anche all'intervento del fondo di garanzia per le Piccole e medie imprese gestito dallo stesso Mediocredito, per conto del Mimit, punta a mobilitare risorse per 100 milioni di euro a supporto degli investimenti di piccole e medie imprese e Mid Cap attive nei settori strategici dell'economia italiana.

Antica Cuoieria Grg, storica azienda specializzata nella progettazione e produzione di suole in cuoio è nata oltre 50 anni fa e fa capo alla famiglia Gattafoni. Fondata dal padre Claudio, è ora guidata dai due figli Giordano e Rossano. Si distingue per gli investimenti in ricerca e innovazione che le hanno consentito di fare un salto dimensionale in termini di fatturato, più che triplicato in 3 anni: circa 13 milioni nel 2023.

L'azienda ha due reparti produttivi, uno dei quali per la produzione di suole in Tpu, prodotto complementare alla pelle, un reparto di modelleria a servizio di brand di alta gamma e un settore per lo stampaggio 3D per la prototipazione rapida. A breve lancerà il suo nuovo brand Gattafoni, evoluzione naturale di una realtà artigianale che si è trasformata in un'autentica industria puntando su ricerca, aggiornamento continuo e sperimentazione.

Il minibond servirà a finanziare un nuovo stabilimento sul territorio per aumentare la produzione di suole in Tpu e per allargare la base logistica dell'azienda, sempre più importante per il rafforzamento della supply chain.

Antica Cuoieria prevede di raddoppiare il proprio fatturato nei prossimi 5 anni, grazie all'investimento nel nuovo stabilimento e allo sviluppo di un servizio innovativo di prototipazione, che le permetterà di entrare anche in altri mercati come quelli delle suole prodotte con altri materiali.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA