Ad Ancona convegno docenti universitari economia aziendale

Oltre 500 professori e ricercatori universitari da tutta Italia saranno ad Ancona il 12 e il 13 settembre per confrontarsi sulle tematiche dello sviluppo sostenibile, dell'intelligenza artificiale e del capitale umano e sul loro impatto sull'economia aziendale e le professioni contabili.

"Il convegno - spiega l'assessore comunale all'Università Marco Battino - prosegue l'intensa attività di partnership condotta dal Comune di Ancona con l'Università Politecnica delle Marche in termini di produzione scientifica e di know how, che, come in questo specifico caso, comporta ricadute dirette, e sicuramente positive sul territorio, sulle attività produttive, imprenditoriali e di servizio, in termini di qualità e accrescimento delle competenze operative".

L'importante evento che per due giorni animerà il capoluogo marchigiano, non solo dal punto di vista accademico, è organizzato dalla Società Italiana dei Docenti di Ragioneria e di Economia Aziendale (Sidrea). L'evento, organizzato dal Dipartimento di Management dell'Università Politecnica delle Marche, prevede appuntamenti alla Facoltà di Economia G. Fuà e il Teatro delle Muse.

"Si tratta - afferma l'assessore al Turismo Daniele Berardinelli - di uno tra i primi appuntamenti convegnistici di alto livello attraverso i quali l'Amministrazione comunale sta costruendo un apposito palinsesto, con lo scopo di sviluppare, in modo innovativo, un settore specifico e specializzato delle politiche per il turismo ritenuto strategico all'interno del programma di governo".

Quanto agli interventi, fa sapere il Comune, "il tema sarà trattato attraverso interventi di docenti universitari e di esponenti del mondo aziendale e delle professioni, chiamati a riflettere, anche in chiave prospettica, sugli effetti che le nuove tecnologie digitali e l'adozione di modelli di sviluppo sostenibile stanno producendo sulla gestione aziendale e sulle modalità di gestione delle professioni contabili".

Alla conferenza stampa di presentazione in Comune ha preso parte il magnifico rettore dell'Università Politecnica delle Marche, professor Gian Luca Gregori, che ha evidenziato l'importanza per l'Ateneo di organizzare ed ospitare eventi così importanti a livello nazionale e focalizzati su tematiche di estrema attualità. "Il Convegno Nazionale Sidrea - ha aggiunto - verte su temi rispetto ai quali l'Università Politecnica delle Marche ha effettuato importanti investimenti in termini di didattica, di ricerca e di terza missione. L'intelligenza artificiale e la sostenibilità richiedono un ripensamento dei percorsi formativi oltre che dell'oggetto delle ricerche condotte. Negli ultimi anni, - ha proseguito il rettore - anche sulla spinta dei progetti Pnrr, la Politecnica delle Marche ha avviato importanti collaborazioni di ricerca dalla natura fortemente transdisciplinare mettendo a sistema competenze e conoscenze provenienti dalle diverse aree culturali dell'Ateneo e ha creato nuovi corsi di laurea su questi temi".

Il Presidente Sidrea e professore ordinario dell'Università Politecnica delle Marche, Stefano Marasca, ha sottolineato" l'importanza dell'evento e il suo impatto per la comunità accademica e non solo".

La professoressa Maria Serena Chiucchi, direttrice del Dipartimento di Management della Politecnica Marche e Presidente del Comitato Organizzatore, ha espresso il suo apprezzamento per l'opportunità di ospitare e di organizzare il Convegno Nazionale Sidrea. "Il tema del convegno - ha specificato - è in linea con il progetto di ricerca "Intangibles for twin transition" che ha consentito al Dipartimento di Management di ottenere dall'Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca, per la seconda volta, il riconoscimento di Dipartimento di Eccellenza per il quinquennio 2023-2027".





