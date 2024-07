A Montalto delle Marche torna il Festival della Poesia

A Montalto delle Marche, in provincia di Ascoli Piceno, torna la seconda edizione del Festival delle Poesia. Si terrà dal 26 al 28 luglio con seminari, reading, concerti, teatro di poesia e performance live nel centro storico del borgo, sul tema 'La poesia è giovane (e tosta)'.

Il Festival rientra all'interno della rassegna di eventi e iniziative promosse dal Comune di Montalto delle Marche e dal sindaco Daniel Matricardi nell'ambito del progetto 'Metroborgo MontaltoLab. Presidato di Civiltà Future" con il quale il piccolo borgo ha iniziato un processo di rigenerazione urbana, culturale e sociale grazie ai contributi dei fondi del Pnrr con lo scopo di far rivivere il luogo che diede i natali a Gioacchino Belli, Papa Sisto V (soprannominato il "Papa tosto"), e all'architetto Giuseppe Sacconi (progettista dell'Altare della Patria di Roma).

Una serie di eventi tra seminari, letture, musica, poesia e performance live saranno al centro dei tre giorni del Festival tra scorci, palazzi storici e terrazze panoramiche nel centro del borgo ascolano con tanti giovani poeti, esperti, artisti da tutta Italia, sotto la direzione artistica del poeta e scrittore di fama nazionale Davide Rondoni. Ci saranno anche ospiti d'eccezione come l'attrice Iaia Forte e Daniele Dupuis, in arte Megahertz, che si esibiranno dal vivo nella suggestiva cornice della Terrazza Belvedere. Gli eventi sono gratuiti e aperti a tutti.

Si partirà alle ore 15 del 26 luglio alla Terrazza Belvedere di Montalto delle Marche con il seminario tenuto dai poeti Enrico Fraccacreta e Matteo Greco. Alle 18.30 nella stessa location si entrerà nel vivo del Festival con una conversazione tra poeti guidata da Davide Rondoni. Alle ore 21.30 al Teatro della Fiaba e della Poesia ci sarà "Un PIANO per le DONNE", spettacolo di musica e poesia con Flaminia Colella, Eva Laudace e Pietro Formai al pianoforte, cui seguiranno letture dei partecipanti al festival.

Il 27 luglio la giornata partirà nella Terrazza Belvedere alle ore 10.30 con il seminario "Il testo e la sua critica" tenuto da Gianfranco Lauretano, seguirà alle ore 12 il Laboratorio su poesia e voce con Valentina Colonna e alle ore 16 la conversazione con Davide Rondoni e Valentina Colonna. Alle ore 18, dopo una visita al bellissimo Palazzo Paradisi, verranno consegnate ai poeti delle tele sulle quali scrivere i versi che saranno invitati a comporre durante la notte, ispirati proprio a Montalto delle Marche e alle sensazioni, emozioni, riflessioni derivate dal tempo e dalle esperienze lì trascorse. I versi così composti saranno poi trascritti e il giorno successivo (il 28 luglio, alle ore 12), sempre a Palazzo Paradisi, ci sarà la restituzione delle poesie lasciate in dono alla Città.

Ricordiamo infine che uno degli appuntamenti di punta del Festival avrà come location ancora una volta la splendida Terrazza Belvedere alle ore 21 di sabato 27 luglio. "Elettric Didone" è il titolo della performance di poesia e musica elettronica che allieterà gli spettatori durante l'ultima serata della kermesse poetica, con l'attrice Iaia Forte e il musicista Megahertz.



