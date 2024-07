Fa cadere ciclisti in strada e non li soccorre, denunciato

Alla guida di un'auto, urta alcuni ciclisti in strada e li fa cadere, poi scappa senza prestare i dovuti soccorsi. Per queste circostanze i carabinieri, dopo una serie di indagini e verifiche, hanno identificato e denunciato a Monterubbiano (Fermo) un 21enne di Fermo per omissione di soccorso a seguito di incidente stradale.

I carabinieri ribadiscono "l'importanza di una collaborazione attiva tra le istituzioni e i cittadini, affinché situazioni di questo tipo non abbiano a ripetersi. Si invita la popolazione a segnalare eventuali episodi di degrado o violenza, al fine di combattere ed eliminare ogni forma di illegalità e inciviltà".

Per un altro caso, invece, hanno avuto un esito positivo le indagini dei carabinieri di Porto San Giorgio (FM): le indagini erano state avviate nel marzo scorso a seguito della presentazione di una querela da parte del proprietario di un hotel del posto: è stato denunciato all'autorità giudiziaria un foggiano di 47 anni, individuato grazie alle riprese delle telecamere di videosorveglianza dell'Hotel dove si era introdotto: l'uomo si era impossessato di alcuni giubbini lasciati dai clienti e custoditi nella hall, del valore di circa 4mila euro.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA