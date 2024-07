Due motociclisti feriti nel Maceratese, uno in gravi condizioni

In due incidenti stradali distinti nel Maceratese sono rimasti feriti due motociclisti tra i quali uno in condizioni particolarmente gravi. In quest'ultimo caso il centauro, in sella alla moto, viaggiava sulla Provinciale 2 a San Severino quando ha perso il controllo del mezzo, finendo fuori strada: è stato trasferito dall'eliambulanza del 118 all'ospedale regionale di Torrette ad Ancona in condizioni molto gravi.

L'altro schianto è avvenuto a Recanati, in via Le Grazie, sulla Statale 77: uno scooter si è scontrato con un'auto alimentata a gpl: ad avere la peggio il conducente del motoveicolo che è stato trasferito in eliambulanza in ospedale ad Ancona. Sul posto anche una squadra dei vigili del fuoco, che ha messo in sicurezza i mezzi coinvolti e l'area dell'incidente, e la polizia locale.

L'eliambulanza è entrata in azione nel pomeriggio anche per soccorrere un bagnante sulla settantina che ha accusato un malore mentre era al mare, all'interno di una Grotta su due livelli, nella zona delle piscine del Passetto ad Ancona: il soccorso è stato portato a termine in sinergia tra la Guardia Costiera, che ha operato dal mare, i vigili del fuoco, con sub, portuali e una squadra da terra, e sanitari del 118 con l'eliambulanza e i medici a bordo. L'intervento è stato piuttosto articolato e impegnativo: l'uomo, che è stato stabilizzato sul posto dai sanitari, si trovava nel livello superiore della grotta ed è stato necessario smontare una ringhiera per poi trasferirlo sull'eliambulanza tramite un verricello. Un'operazione avvenuta con il contributo e la collaborazione tra tutti gli operanti.



