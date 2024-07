Ubriaco alla guida e omissione di soccorso, due denunciati

Ha perso il controllo dell'autovettura, andando a sbattere contro il guard-rail, i carabinieri dopo averlo controllato hanno rilevato un tasso alcolico di 1,84 g/l nelle due prove effettuate e lo hanno denunciato per guida in stato di ebrezza, Si tratta di un 24enne, del posto, con precedenti penali. Ritirata la patente di guida e sottoposto il veicolo a fermo amministrativo.

A Montegiorgio invece i carabinieri della Sezione Radiomobile hanno rintracciato e denunciato in stato di libertà per omissione di soccorso un 24enne che ha provocato un incidente dandosi poi alla fuga senza prestare soccorso. Il giovane era alla guida dell'auto della madre quando ha urtato un altro veicolo, facendolo uscire di strada, per poi allontanarsi senza soccorrere la donna alla guida che successivamente è stata condotta e affidata alle cure dei sanitari in ospedale.

Con l'occasione i carabinieri ricordano che gli effetti dell'alcol sulle capacità cognitive e motorie di una persona possono compromettere la sua abilità di guidare in modo sicuro ed efficiente, aumentando il rischio di incidenti stradali mortali o causando danni alle persone e ai veicoli. Inoltre, il rispetto delle norme del Codice della Strada da parte dei cittadini è fondamentale per garantire la sicurezza di tutti gli utenti.

Al fine di sensibilizzare l'opinione pubblica sull'importanza del rispetto delle norme stradali e prevenire incidenti è possibile consultare i consigli utili pubblicati sul sito dell'Arma dei carabinieri al link https://www.carabinieri.it/in-vostro-aiuto/consigli/Cose-di-tutt i-i-giorni/per-chi-guida/alcoole-stupefacenti.



