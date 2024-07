Nuovo regolamento per esercitare professione guida turistica

In vigore dal 13 luglio la riforma che regolamenta il lavoro delle guide turistiche. Da Federagit Marche l'appello ai Comuni per recepire e applicare la novità in tempi brevi.

"L'auspicio è che si tratti di un punto di svolta nella lotta all'abusivismo", le parole del presidente Federagit Marche, Carla Rossi, che ricorda anche le sanzioni in vigore sia per chi esercita la professione di guida turistica illegalmente, sia per chi si avvale di guide non autorizzate.

"Le multe per i soggetti non abilitati sorpresi ad esercitare abusivamente la professione sono piuttosto pesanti e vanno da 3mila a 12mila euro. Anche gli intermediari turistici - online o offline, italiani o esteri - potranno essere sanzionati (da 5mila a 15mila euro) se non impiegheranno, per i propri servizi, una guida turistica abilitata. La medesima sanzione è prevista per i responsabili degli istituti e dei luoghi della cultura aperti al pubblico, anche appartenenti a soggetti privati, che non dovessero utilizzare una guida turistica abilitata o che dovessero interdire o ostacolare l'ingresso della guida turistica e lo svolgimento della relativa attività", ricorda, prima di ribadire l'appello ai Comuni "di attivarsi quanto prima per recepire e applicare le novità, iniziando i controlli. La lotta all'abusivismo non tutela soltanto i singoli, ma un'intera professione che, a sua volta, in questo settore, garantisce la fruibilità, la conoscenza e la valorizzazione del patrimonio artistico, identità culturale nazionale, ma anche motore dell'economia".



