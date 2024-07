Intelligenza Artificiale a servizio Agricoltura delle Marche

L'Intelligenza Artificiale al servizio dell'agricoltura nelle Marche con il progetto 'Si-Riparte' pensato per gli agricoltori non nativi digitali.

Favorire la digitalizzazione per migliorare la sostenibilità economica e ambientale dei prodotti agricoli e assicurare le esigenze del consumatore in termini di sicurezza, tracciabilità e affidabilità. È questo l'obiettivo della partnership tra Vrai - Vision Robotics and Artificial Intelligence Lab - del Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali dell'Università Politecnica delle Marche, che insieme al Consorzio Marche Biologiche e al gruppo Apra hanno messo in campo un programma di innovazione tecnologica dedicato agli agricoltori, sotto la guida della Cooperativa Agrobiologica Montebello di Isola del Piano (Pesaro Urbino).

Il nuovo progetto si chiama Si-Riparte e fa perno su dispositivi elettronici di rilevazione che possono essere applicati sui trattori anche di vecchia generazione. Si tratta di sistemi elettronici a basso costo che acquisiscono dati in tempo reale circa le operazioni in campo. I dati acquisiti vengono poi processati all'interno di sistema di tracciabilità che consente di effettuare azioni di monitoraggio, evitando sprechi nel consumo delle risorse impiegate e migliorando la resa delle coltivazioni.

"La digitalizzazione aiuta l'agricoltura a tracciare la filiera per accrescere la fiducia tra chi produce e chi acquista", commenta Francesco Torriani, Presidente del Consorzio Marche Biologiche. "Il vantaggio per gli agricoltori è duplice, da un lato si può risparmiare tempo diminuendo i costi per le operazioni in campo e dall'altro si facilita l'inserimento dei dati, con un potenziale impatto positivo anche sui ricavi delle aziende agricole".

Conclusa positivamente l'esperienza Biocereals 4.0, grazie alla quale è stato possibile migliorare ed efficientare in maniera sostanziale gli standard tecnologici della Cooperativa, con il progetto Si-Riparte si punta a risolvere le criticità rilevate, consapevoli che quanto raggiunto è solo un punto di partenza e non di arrivo", conclude Adriano Mancini del Vrai Lab.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA