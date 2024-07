Generale Altiero in visita a caserma provinciale delle Fiamme Gialle di Fermo

Nella mattinata di ieri, il Comandante Regionale Marche della Guardia di Finanza, Generale di Brigata Nicola Altiero, si è recato in visita alla caserma "Ten. Livio Rivosecchi", sede del Comando Provinciale di Fermo, del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria e del Gruppo.

Accolto dal Comandante Provinciale, Colonnello Massimiliano Bolognese, il generale Altiero ha incontrato i Comandanti dei Reparti operativi ed una rappresentanza del personale in servizio, esortandoli a proseguire "con il massimo impegno nello svolgimento dei molteplici e complessi compiti istituzionali".

Al termine di un briefing, in cui sono state illustrate le principali attività di servizio in corso, i risultati conseguiti, la situazione del personale e logistico-amministrativa dei Reparti, il Generale Altiero ha espresso il proprio apprezzamento e gratitudine "per il costante impegno e la professionalità profusi nelle attività di prevenzione e repressione delle diverse forme di illegalità e per la vicinanza alla comunità locale".

La giornata del Generale Altiero si è conclusa con l'incontro con le massime Autorità della Provincia, alle quali ha ribadito "la più ampia e completa collaborazione delle Fiamme Gialle, mediante una sinergica attività di contrasto alle diffuse forme di illegalità economico-finanziaria, a tutela della collettività, dell'economia sana e della leale concorrenza nel mercato".



