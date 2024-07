Fondazione Spontini, confermato Carrara Direttore artistico

Cristian Carrara confermato Direttore artistico della Fondazione Pergolesi Spontini fino a dicembre 2027. Lo ha delibrato, all'unanimità su proposta del Direttore generale Lucia Chiatti, il Consiglio di Amministrazione della Fondazione.

Un rinnovo che arriva alla vigilia dell'inaugurazione del XXIV Festival Pergolesi Spontini "Ci vuole un albero", nell'anno delle celebrazioni per i 250 anni della nascita di Gaspare Spontini e dopo la pubblicazione delle assegnazioni del Fondo Nazionale dello Spettacolo dal vivo del Ministero della Cultura che ha nuovamente premiato la qualità artistica del Festival e della Stagione Lirica a firma di Carrara, confermando il positivo trend degli ultimi anni.

Il CdA ha ringraziato Carrara "per il lavoro svolto in questi anni, condividendone gli obiettivi e le linee programmatiche che si sono focalizzate sull'affermazione identitaria del Festival in relazione non solo a Jesi e a Maiolati ma anche ai piccoli Comuni del territorio con proposte di elevata qualità, sulla ricercata attenzione all'allargamento del pubblico con progetti di formazione e inclusione, nuovi format e nuove commissioni d'opera contemporanea".

Da parte sua Carrara ha ringraziato "per la rinnovata fiducia, i positivi risultati sin qui raggiunti indicano che la strada intrapresa è giusta e sono un incentivo per migliorare e guardare alla programmazione del prossimo triennio su cui si metterà subito al lavoro".



