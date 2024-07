Federico Verrigni dona due nuove partiture al fondo musicale

Il fondo Musicale del Centro Nazionale di Studi Leopardiani si è arricchito di due nuove partiture per voci e organico strumentale, scritte da Federico Verrigni, dedicate a "La ginestra" e "Alla Luna", eseguite per la prima volta rispettivamente il 25 gennaio 2024 presso il Teatro Mazzacorati di Bologna, e l'8 giugno successivo nella Sala Bossi del Conservatorio "G. B. Martini", presso cui il giovane autore è studente del Biennio di composizione.

Accompagnato da Paola Ciarlantini - che ha studiato il fondo -, Federico Verrigni ha donato personalmente le sue opere al Presidente del Cnsl Fabio Corvatta. Entusiaste le parole espresse dal giovane: "Ringrazio sentitamente per la splendida e calorosa accoglienza il Presidente del Cnsl. Considero quanto avvenuto oggi come un traguardo per la mia vita oltre che per la mia carriera di compositore e spero che possa essere la prima di una lunga serie di altrettanto piacevoli collaborazioni con il CNSL".

Il fondo musicale del Centro Nazionale conserva, ad oggi, oltre 230 partiture, manoscritte, a stampa e su supporti analogici e digitali. Al centro di un importante intervento di catalogazione e riorganizzazione avvenuto nel 2021, l'inventario del fondo è costantemente aggiornato con tutte le donazioni che vengono eseguite a vantaggio del CNSL, come quella de L'infinito musicato da Massimo Varini e recitato da Giuliano Sangiorgi dei Negramaro. Soddisfatto il Presidente Corvatta, che esprime la sua gratitudine verso il giovane Federico Verrigni.



