'Aiutatemi, sono qui', anziano chiede aiuto dalla finestra

"Aiutatemi per favore sono qui".

Così un anziano, circa 80 anni, solo in casa e in difficoltà ha chiesto aiuto dalla finestra della sua abitazione durante la notte. I vicini preoccupati sono scesi in strada per individuare la fonte delle urla e hanno avvertito la polizia che si è immediatamente recata sul posto riuscendo ad individuare l'appartamento, nei pressi del parco della Cittadella, dal quale provenivano le richieste di aiuto. L'anziano era in buone condizione ma aveva difficoltà a muoversi ed evidentemente si è spaventato trovandosi solo in casa.

Arrivati sul posto anche i poliziotti dalla strada, dove si erano radunate alcune persone preoccupate dalle grida dell'uomo, hanno sentito le richieste d'aiuto. Dopo qualche minuto sono riusciti ad individuare la palazzina dalla quale provenivano le richieste. Raggiunta l'abitazione hanno avviato un dialogo con l'uomo chiuso all'interno e che, dal tono di voce, si percepiva fosse un uomo anziano.

Qualche momento dopo l'uomo riusciva a comunicare ai poliziotti che aveva delle difficoltà a muoversi ma che era riuscito a raggiungere la finestra e da questa ha lanciato le chiavi agli agenti perchè potessero accedere alla sua abitazione. Mentre alcuni poliziotti lo tranquillizzavano parlandogli, gli altri recuperavano le chiavi ed entravano nell'appartamento.

Qui soccorrevano l'anziano signore il quale riferiva di non ricordare bene cosa fosse successo ma era fortunatamente in buono stato di salute ed era nel frattempo riuscito a rialzarsi.

I poliziotti attendevano così l'arrivo del personale sanitario precedentemente allertato che forniva all'anziano tutte le cure necessarie.



