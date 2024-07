Vari blackout ad Ancona, emergenza all'ospedale pediatrico

L'eccezionale ondata di caldo ha provocato oggi diversi blackout ad Ancona e provincia. Il più preoccupante all'ospedale pediatrico Salesi della città dove non sono partiti i generatori di corrente quando è mancata l'energia elettrica lasciando i degenti e le sale operatorie senza corrente elettrica.

Immediato l'intervento dei vigili del fuoco, ancora in corso, per dare supporto al personale medico e infermieristico per assistere le persone presenti nella struttura e per lo spostamento dei piccoli degenti, alcuni in incubatrice. Sul posto sono al lavoro tre squadre dei vigili del fuoco della sede centrale e di Osimo.

La situazione all'ospedale pediatrico ora si sta normalizzando. I gruppi elettrogeni, che non partivano o andavano a singhiozzo, ora funzionano. Le squadre dei vigili del fuoco però rimangono sul posto per eventuali altre interruzioni a supporto del personale sanitario.

Ma l'interruzione di energia elettrica ha provocato altri disagi. Numerose infatti le chiamate ai vigili del fuoco durante tutta la giornata per persone rimaste bloccate negli ascensori.

Oltre ai blackout ad impegnare i vigili del fuoco di Ancona un guasto ad un treno all'altezza di Falconara dove è stato nece4ssario il trasbordo, dal treno guasto ad altri due convogli, di 480-500 passeggeri. Tra questi anche tre disabili e alcuni bambini. Notevoli i ritardi su tutta la linea ferroviaria.

Ad Ancona il blackout è stato provocato, durante il pomeriggio da un doppio guasto nella zona del quartiere Adriatico/Passetto nel comune di Ancona che ha interessato due tratte in cavo interrato, provocato dall'eccezionale innalzamento delle temperature e dalla loro relativa persistenza. Sono da oggi al lavoro i tecnici di E-Distribuzione per ripristinare le linee.

E-Distribuzione, la società del Gruppo Enel che gestisce la rete elettrica di distribuzione di media e bassa tensione, informa che l’eccezionale ondata di calore che sta interessando l’intera Penisola ha determinato una serie di disservizi sulla rete elettrica nella provincia di Ancona per la risoluzione dei quali la Società si è prontamente attivata.

Durante il pomeriggio - precisa il comune su telegram - si è verificato un doppio guasto nella zona del quartiere Adriatico/Passetto nel comune di Ancora che ha interessato due tratte in cavo interrato, provocato dall’eccezionale innalzamento delle temperature e dalla loro relativa persistenza. L'Azienda, ha effettuato manovre in automazione e telecontrollo e sta provvedendo alla individuazione di un sito in cui sia possibile posare un cavo provvisorio per rialimentare la tratta attualmente isolata e all’installazione di una Power Station (un generatore di elevata potenza) nell’area del guasto. Tutti gli interventi sono realizzati in costante coordinamento con le Istituzioni locali, le Prefetture e la Protezione Civile Regionale.Il lavoro dei tecnici di E-Distribuzione proseguirà fino al completo ripristino del servizio elettrico.

