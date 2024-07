Prefetto di Fermo in visita al Comando provinciale carabinieri

Il prefetto di Fermo, Edoardo D'Alascio, ha portato oggi il suo saluto istituzionale ai carabinieri di Fermo, presso la caserma intitolata alla medaglia d'oro al valor militare, l'appuntato Alfredo Beni, sede del comando provinciale.

Il prefetto D'Alascio, dopo essere stato ricevuto dal comandante provinciale, il colonnello Gino Domenico Troiani, ha incontrato gli ufficiali della sede e i comandanti delle stazioni carabinieri del territorio. Ha quindi visitato la struttura esprimendo apprezzamento per l'operato dei militari dell'Arma, nelle loro varie articolazioni, soffermandosi sulla efficace sinergia tra la Prefettura e l'Arma.

Infine, ha augurato buon lavoro a tutti i carabinieri impiegati a garantire la sicurezza, complimentandosi per i notevoli risultati raggiunti nell'attività di prevenzione e controllo del territorio, posta in essere dal Comando provinciale in sinergia con le altre forze di polizia. Nel corso della visita, il comandante provinciale ha donato al prefetto un oggetto tradizionale dei carabinieri, ringraziandolo per la vicinanza e cortesia riservata all'Arma. Infine come da tradizione, il prefetto ha voluto scattare una foto ricordo con tutti i militari.



