Murales al Mercato ittico di San Benedetto del Tronto

Conclusa nei giorni scorsi la realizzazione del terzo murales che adorna le pareti del Mercato Ittico all'Ingrosso di San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno), avviata in occasione dello svolgimento del 28° Festival dell'Arte sul Mare, tenutosi lo scorso mese di giugno.

Realizzata da William Kaine, artista sambenedettese le cui opere si possono ammirare in diversi angoli della città, il murale misura 30 metri quadrati e raffigura due imbarcazioni da pesca contemporanee e una lancetta che solcano il mare sotto un cielo notturno che si approssima all'alba.

Kaine non è nuovo alla realizzazione di opere, anche imponenti, sui muri della città: sono infatti ben noti i suoi lavori al parco "Wojtyla", dove ha realizzato un murale dedicato alla vita di Giovanni Paolo II, e sulla facciata sud della chiesa di Sant'Antonio da Padova, dove campeggia un'opera che raffigura il Santo a cui è intitolato l'edificio religioso. In tempi più recenti, l'artista ha realizzato altri due murali sugli spazi sottostanti le scalinate del Mercato Ittico, sempre con opere a tema marinaro.

La partecipazione del Mercato Ittico all'Ingrosso come spazio all'interno del Festival dell'Arte sul Mare apre alla possibilità che lo stesso diventi una tappa fissa della kermesse artistica estiva, ampliando così l'estensione non solo della manifestazione stessa, ma anche del museo a cielo aperto del MAM che andrebbe così ad abbracciare simbolicamente l'intera area portuale.



