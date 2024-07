Bombardieri, 'conoscere intelligenza artificiale per governarla'

"L'utilizzo e l'espansione dell'Intelligenza artificiale è un processo rapido e ineluttabile. Oggi siamo impegnati a conoscerla, per essere in grado di governarla". Lo ha dichiarato il segretario generale della Uil, PierPaolo Bombardieri, a Castelraimondo (Macerata), dove si è svolto l'Esecutivo nazionale della Uil-Fpl, con un dibattito sul sul ruolo e sulle sfide legate all'introduzione dell'Intelligenza artificiale.

"E' necessario capire come si gestiscono gli algoritmi - ha precisato Bombardieri - che, a loro volta, gestiscono il personale. Le grandi rivoluzioni tecnologiche vanno governate, perché è impossibile frenarle. Da oggi parte un percorso di approfondimento per la Uil - ha concluso Bombardieri - per capire come l'Intelligenza artificiale possa diventare uno strumento per tutelare, piuttosto che per discriminare, i lavoratori e il lavoro".

"In questo contesto di enormi potenzialità e possibili rischi, per la categoria della sanità e degli enti locali, - ha detto nel suo intervento la segretaria generale Uil-Fpl, Rita Longobardi - è fondamentale che le Amministrazioni Pubbliche diventino esse stesse decision-maker, produttori di IA e non semplici fruitori. L'Intelligenza artificiale - ha proseguito - è un asset strategico fondamentale per il futuro prossimo del nostro Paese e non può essere lasciato completamente nelle mani del privato. Serve prendere consapevolezza dell'urgenza di colmare il gap già esistente e - ha concluso Longobardi - diventare soggetti attivi: la pubblica amministrazione sia il motore per lo sviluppo delle nuove tecnologie".



