Al Giffoni Festival anteprima serie girata in Grotte di Frasassi

Il complesso ipogeo delle Grotte di Frasassi di Genga (Ancona) è stato set del live action della Rainbow, in collaborazione con Giochi Preziosi, "Gormiti -The New Era". Il primo episodio della nuova serie sarà proiettato il 20 luglio, in anteprima mondiale, al Giffoni Film Festival.

Composta da venti episodi, la nuova serie televisiva verrà trasmessa in prima visione su Rai2, Rai Gulp e Rai Play in autunno, si rivolge ad un pubblico kids/preteen e punta a sensibilizzare i giovani sui temi della tutela dell'ambiente con messaggi positivi e valori educativi, da sempre promossi dalle Grotte di Frasassi. La proiezione sarà seguita da un talk con il regista Mario Parruccini e con il cast principale, formato dai giovani attori Millie Fortunato Asquini (Skye - Scion), Federico Cempella (Zane - Scion), Robel Tesfamichael (Glen - Scion), Francesco Petit (Carter - Scion), Claire Palazzo (Myridell).

E alle ore 19.10 sfileranno sul Blu Carpet della Cittadella accompagnati dai Gormiti. "Dopo il grande successo riscosso dalla stampa e dal pubblico del Festival di Sanremo, siamo ben lieti di essere presenti anche al Giffoni, un Festival rivolto ai ragazzi dove possiamo promuovere il nostro immenso patrimonio naturalistico e gli importanti valori a noi cari sulla salvaguardia dell'ambiente", ha dichiarato il sindaco di Genga Marco Filipponi. "In attesa di vedere il primo episodio della serie girata alle Grotte e a Frasassi, ringrazio ancora una volta Iginio Straffi per l'opportunità data", ha concluso.





