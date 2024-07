A Portonovo oltre 350 persone a convegno Fondazione Merloni

Una sala gremita da circa 350 persone all'hotel Seebay di Portonovo ad Ancona ha ospitato la nona edizione del Comitato scientifico della Fondazione Aristide Merloni sul tema "La strategia Ue dei prossimi 5 anni: interessi europei e italiani" alla quale ha partecipato anche il ministro per gli Affari esteri e per la cooperazione internazionale Antonio Tajani nella cornice della baia del Conero.

Tanti i protagonisti dell'evento, a cui ha partecipato il presidente della Fondazione Artistide Merloni, l'ex ministro Francesco Merloni, 99 anni, affiancato dal vice presidente della Fondazione Gian Mario Spacca, e dal presidente del Comitato scientifico, anche lui ex premier, Enrico Letta e l'ex ministra degli Esteri spagnola Arancha Gonzalez. Nel dibattito, moderato dalla giornalista Monica Maggioni, anche il contributo di Nathalie Tocci, direttrice dell'Istituto affari internazionali.

Tra i presenti il presidente della Regione Francesco Acquaroli, l'assessora Chiara Biondi, il sindaco di Ancona Daniele Silvetti e di Numana, Gianluigi Tombolini, il presidente Istao Mario Baldassarri, il coordinatore regionale di Forza Italia, il deputato Francesco Battistoni, la vice Jessica Marcozzi, i vertici delle forze dell'ordine tra cui il questore Cesare Capocasa, tanti imprenditori e politici.

Gli interventi, incentrati sui temi europei, hanno inevitabilmente riguardato anche la rielezione di Ursula Von der Leyen alla presidenza della Commissione europea. "Vale la pena accettare questa sfida, ecco perché i deputati europei di Forza Italia hanno votato per von der Leyen, - ha detto Tajani - come avevamo detto al congresso del Ppe di Bucarest. Ora andiamo avanti con dei compagni di viaggio con cui mi auguro si possa costruire una strategia per i prossimi cinque anni che porti benessere ai nostri figli e nipoti".

"Penso che la rielezione con numeri importanti, con un sostegno maggiore dell'altra volta di Von der Leyen - ha osservato Letta - sia una notizia positiva, anche perché il progetto che ha lanciato è fatto di cose molto concrete". Anche Prodi si è detto "contento" della rielezione di Von der Leyen ed "eletta bene con 401 voti a scrutinio segreto".

"L'Europa è la migliore scelta di tutti noi soprattutto per i cittadini, - ha sottolineato Spacca, a margine dell'incontro - perché in una situazione così difficile, complessa e problematica dobbiamo investire sul dato di maggior stabilità che in questo momento è l'Europa: è l'unica che ci può consentire di recuperare dai ritardi che abbiamo accumulato nei gli ultimi dieci anni in termini di salari e occupazione, crescita".

"L'Italia è cresciuta la metà dell'Europa - ha ricordato - che, a sua volta, è cresciuta la metà degli Stati Uniti che sono cresciuti la metà di India e Cina e quindi abbiamo bisogno di recuperare il tempo perduto. Per fare questo è necessario rafforzare l'europa e non i sovranisti nazionali. Da questo punto di vista l'elezione di Ursula Von der Leyen è un elemento di sicurezza e soprattutto le scelte che ha fatto e gli obiettivi non solo di difesa ma soprattutto di investimenti per politiche industriali compatibili, attente alla decarbonizzazione ma in maniera prudente, coerente, ha concluso Spacca - con grande principio di realtà. Dal nostro punto di vista soprattutto la riconosciuta centralità del Mediterraneo".





