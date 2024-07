Sorpreso dentro un'auto con cacciavite e nastro, denunciato

Si era introdotto all'interno di un'auto in sosta per rubare. Grazie alla segnalazione dei cittadini, questa mattina intorno alle 6, gli agenti della Questura di Ancona sono intervenuti in via Petrarca. Hanno trovato un 29enne di origine libica, regolare sul territorio nazionale e residente fuori regione, che non ha saputo giustificare la sua presenza in città. Condotto negli uffici di via Gervasoni è stato sottoposto a controllo e trovato in possesso di un cacciavite, un metro e un nastro metallico, mentre all'interno dello zaino che indossava sono stati rivenuti gli oggetti che verosimilmente aveva asportato dal veicolo.

Il 29enne è stato denunciato in stato di libertà per i reati di ricettazione, possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli e per non aver ottemperato all'ordine degli operatori di esibire un documento che attestasse la sua regolarità sul territorio. Il Questore Cesare Capocasa ha emesso un foglio di via obbligatorio di tre anni da Ancona.

Stamattina sono stati portati avanti anche servizi integrati di controllo del territorio nel quartiere Piano San Lazzaro di Ancona. Al termine delle verifiche sono state 100 le persone identificate e 45 le autovetture controllate attraverso 4 posti di controllo. Un 33enne bengalese denunciato perché trovato in possesso di 0,80 grammi di hascisc. In Piazza Ugo Bassi i poliziotti hanno aiutato un signore anziano, spaesato e confuso, che non è riuscito a spiegare perché si trovasse lì in quel momento. Gli agenti hanno atteso l'arrivo dell'ambulanza, affinché ricevesse le cure necessarie.



