Siae, discoteche e serate gli eventi più apprezzati nelle Marche

Le discoteche sono gli eventi con più guadagni dai biglietti nelle Marche. È quanto emerge dal Rapporto Siae 2023, nel quale vengono riportati sia i dati relativi agli appuntamenti locali che a quelli nazionali.

Le 9.544 serate danzanti dello scorso anno nella regione, infatti, hanno fatto incassi per oltre 21,5 milioni di euro da 1,6 milioni di ingressi. Una spesa media di 13 euro per partecipante, poco meno di quella nazionale.

La musica nelle Marche va forte anche quando si parla di concerti. Per questi grandi eventi, infatti, introiti per 15 milioni di euro da 710mila spettatori, con un costo per persona di 16,53 euro inferiore rispetto al resto d'Italia, per una media regionale di 21,14 euro a biglietto.

Seguono, poi, intrattenimenti musicali (10 milioni di euro da 566mila partecipanti), opere di prosa (7,2 milioni incassati da 431mila biglietti) e partite di calcio (4 milioni di euro da 603mila tifosi).

Per quanto riguarda gli eventi con più pubblico, a vincere è il concerto di Tiziano Ferro ad Ancona dell'8 luglio, con 24.626 spettatori. Poi c'è il carnevale di Fano il 12 e il 19 febbraio, con 11.788 e 13.664 presenze, e il Montelago Celtic festival con 12.756. Chiude la top 5 la partita di rugby Italia-Romania il 19 agosto, con 10.587 tifosi sugli spalti.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA