Poste italiane, a Ripatransone un'area di lavoro condivisa

A Ripatransone (Ascoli Piceno), nell'edificio di Poste italiane, "Spazi per l'Italia", un'area di lavoro condivisa dedicata ad aziende, organizzazioni e liberi professionisti. Alla presenti del sindaco Alessando Lucciarini De Vincenzi, di una rappresentanza di cittadini e imprenditori, di Associazioni di categoria e di Imprese locali e della responsabile Immobiliare Centro Nord Poste Italiane Geppa Mensitiere, la referente Immobiliare Roberta Sacchetti ha presentato e descritto il nuovo spazio di Contrada Capo di Termine 1, scelto dall'Azienda come primo nella provincia e uno dei primi 250 in tutta Italia nell'ambito del progetto "Polis" per dare vita alla più grande rete nazionale di spazi di lavoro condivisi.

L'area di Contrada Capo di Termine 1 "dispone di tre uffici privati per quattro persone, un ufficio da due persone e un open space con quattro postazioni, oltre ad un'accogliente area break. L'offerta commerciale degli Spazi per l'Italia include tutti i servizi, fra cui arredi, connessione internet wi-fi, accesso a stampanti e scanner, pulizia e manutenzione, utenze e climatizzazione degli ambienti.

Il sindaco ha espresso soddisfazione per l'attenzione dell'Azienda al tessuto imprenditoriale locale e alla comunità: "L'amministrazione comunale di Ripatransone è davvero soddisfatta per la creazione da parte di Poste Italiane di questo importante servizio per l'intero nostro territorio. In un'epoca di forte mutazione delle dinamiche professionali di lavoratori dipendenti, liberi professionisti e, più in generale, del comparto produttivo e dei servizi, poter disporre di uno spazio di coworking altamente innovativo come quello realizzato nel nostro ufficio postale ci permette di proiettarci all'interno di un ampio mercato che andrà certamente ad innescare un volano sociale ed economico considerevole non solo per Ripatransone ma anche per la vicina costa e per una vasta porzione dell'entroterra Piceno. Con tale offerta, in conclusione, siamo certi che la nostra realtà potrà rendersi ancor più attrattiva andando anche a intercettare la crescente fetta di lavoratori nomadi, compresi i turisti che soggiornano in zona, che potrebbero godere dello svolgimento della propria attività professionale in un ambiente sostenibile, a misura d'uomo e altamente qualitativo come questo. Daremo evidenza a tutte le strutture ricettive del territorio della disponibilità di questo innovativo servizio per tutti i propri ospiti".

"Ospitare Spazi per l'Italia al termine di un rinnovamento realizzato grazie al progetto Polis - ha detto Sacchetti - vuol dire far diventare la sede di Contrada Capo di Termine 1 un punto di riferimento per tutti i cittadini e l'imprenditoria locale. Spazi per l'Italia è disponibile per tutte le categorie con condizioni vantaggiose, flessibili e personalizzate: una scelta giusta e funzionale in cui avere il proprio ufficio autonomo e al tempo stesso interagire con altre persone, rendendola la scelta giusta per tutti".



