Morto Giancarlo Guardabassi, pioniere radio che presentò Sanremo

Cordoglio nel mondo della radiofonia per la scomparsa di Giancarlo Guardabassi, morto oggi all'età di 86 anni a Francavilla d'Ete (Fermo).

Nell'agosto 1976, quando presentò anche il Festival di Sanremo, fondò una delle prime emittenti radiofoniche private marchigiane, Radio Aut Marche, di cui fu direttore, conduttore e deejay, opinionista, programmista fino al decesso di stamattina.

Originario di Perugia dove era nato il 21 agosto 1937, si era laureato in giurisprudenza ma la sua passione è sempre stata un'altra: la musica. Scoperto dal talent scout Franco Migliacci mentre cantava in una chiesa, venne invitato a Roma per un provino e diventò un cantante professionista.

Negli anni '60 miete un successo dopo l'altro. Negli anni '70 Guardabassi aveva iniziato a fare il conduttore radiofonico, uno dei primi deejay in Italia. Tifoso del Perugia e del Francavilla, mitico era il suo grido "Forza Perugia!" lanciato dai microfoni della radio, con il quale incitava simpaticamente la squadra di calcio della sua città. Lo storico allenatore del Perugia, Ilario Castagner, lo aveva ringraziato pubblicamente perché la squadra ne aveva ottenuto giovamento.

Guardabassi presentò nel 1976 il Festival di Sanremo.

Nell'agosto 1976 fondò Radio Aut Marche che aveva la sede a Francavilla d' Ete (Fermo). I funerali venerdì mattina alle ore 11 nella chiesa parrocchiale di San Pietro Apostolo a Francavilla d'Ete.



