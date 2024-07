Incendi sterpaglie nel Maceratese, interventi vigili del fuoco

I vigili del fuoco di Macerata sono al lavoro per domare diversi incendi di sterpaglie in provincia: a Morrovalle, in via Padri Passionisti, i pompieri da Macerata e Civitanova Marche sono impegnati da circa un'ora per spegnere le fiamme che hanno interessato la vegetazione nella zona; attualmente sono in corso le operazioni di bonifica. Nel frattempo un altro rogo di sterpaglie, che ha riguardato anche alberi, è divampato nella zona di Apiro: anche qui i vigili del fuoco stanno intervenendo per evitare che l'incendio raggiunga il bosco.

Nella notte, questa volta in provincia di Pesaro Urbino, i vigili del fuoco sono invece entrati in azione a Mombaroccio, nella zona industriale, per un principio d'incendio di un silos presso una ditta di lavorazione legno. Sul posto con autobotte e autoscala la squadra dei pomieri ha domato le fiamme, utilizzando schiuma antincendio, e messo in sicurezza la struttura coinvolta. L'intervento è durato circa quattro ore.





