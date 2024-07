Finisce nel fosso dopo scontro tra moto e auto, tre feriti

Nel pomeriggio, verso le 17.40, una moto si è scontrata con un'auto sulla Ss16 a Porto Potenza Picena (Macerata), nei pressi dell'ex discoteca Babaloo: nell'impatto la coppia che viaggiava sulla moto, un uomo e una donna sui 30 anni, è stati sbalzati via, e i due sono rimasti feriti in maniera grave. Entrambi, secondo le prime informazioni, sono stati trasferiti all'ospedale regionale di Torrette ad Ancona in codice rosso dall'eliambulanza del 118.

Ferito, ma in maniera più lieve, anche il conducente dell'autovettura.

Dopo lo scontro tra l'auto e la moto, il guidatore del motociclo è finito nel fosso vicino alla strada, dove il livello dell'acqua era di poco più di un metro. Sul posto sono intervenuti, oltre ai sanitari e ai carabinieri per i rilievi, anche i vigili del fuoco. L'uomo è stato faticosamente recuperato dal fosso e riportato a terra per affidarlo ai sanitari. A causa dell'incidente stradale, il tratto di Ss16 è stato interrotto temporaneamente e poi riaperto una volta conclusi i rilievi e rimesso in sicurezza la carreggiata dai mezzi coinvolti nell'incidente.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA