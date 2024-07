Cantiere nuovo Salesi, lavori per viabilità e parcheggi utenti

Dal lunedì 22 luglio verranno consegnate alla ditta responsabile della costruzione del nuovo Salesi di Ancona, sia l'area antistante il Pronto Soccorso che quella adiacente alla palazzina della Radioterapia. Dal 18 luglio, invece, iniziano i lavori per predisporre i nuovi parcheggi auto riservati agli utenti che accedono al Pronto Soccorso e alla Radioterapia. Lo comunica l'Azienda ospedaliero universitaria delle Marche.

"Resta sempre attivo il percorso interno, segnalato da apposita cartellonistica, - fa sapere l'Aou Marche - per accedere direttamente alla Radioterapia attraverso l'ingresso principale, dove i portieri sono sempre a disposizione degli utenti per fornire eventuali informazioni sul percorso". La direzione dell'Aoum "raccomanda a tutti i dipendenti il massimo rispetto della segnaletica stradale e il divieto di parcheggiare nelle aree riservate agli utenti con particolari condizioni, ai portatori di handicap e ai vigili del Fuoco, onde evitare situazioni di pericolo, ostacolo e disagio per le ambulanze e gli altri mezzi dedicati al pronto intervento. L' Azienda confida nella collaborazione e nel senso di responsabilità di tutti e si scusa per eventuali difficoltà".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA