1,1 chili di hascisc e due grammi coca nello zainetto, arrestato

Ad Ancona un 30enne, di origine romena, trasportava in uno zainetto 11 panetti di hascisc per un totale di 1,1 chilogrammi, due grammi di cocaina e materiale da taglio e confezionamento per la droga. Lo hanno scoperto i carabinieri del Norm Sezione Radiomobili della Compagnia di Ancona ieri pomeriggio in Corso Mazzini. L'uomo è stato arrestato e trasferito nel carcere di Montacuto.

I militari erano intervenuti a seguito di una segnalazione al 112 della Centrale Operativa di lite tra due uomini. All'arrivo sul posto dei carabinieri un uomo si era già dileguato, mentre l'altro è stato bloccato da alcuni militari in borghese mentre cercava di guadagnarsi la fuga ed evitare il controllo dimenandosi e spintonando i carabinieri in uniforme. Questi ultimi sono poi riusciti a fermarlo con l'ausilio di una pistola a impulsi elettrici (Taser). L'uomo è stato portato al locale Comando Provinciale Carabinieri e poi arrestato.



