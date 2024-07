Visita in Comune del nuovo comandante Guardia di finanza Marche

ll nuovo comandante regionale Marche della Guardia di Finanza, generale Nicola Altiero, ha effettuato oggi una visita di cortesia in Municipio ad Ancona, incontrando il sindaco Daniele Silvetti. "Un colloquio cordiale, all'insegna della volontà di collaborare fattivamente e continuativamente, a beneficio della collettività", fa sapere il Comune.

Il sindaco ha ricordato recenti iniziative in favore della coesione tra le due istituzioni quali la cittadinanza onoraria conferita alla Guardia di Finanza e l'intesa a tre con la società Ancona Entrate per contrastare, in particolare, il mancato versamento della tassa di soggiorno. Il generale Altiero ha ribadito l'impegno nel volere costruire una Guardia di Finanza "sartoriale", su misura e al servizio dei cittadini, sottolineando l'importanza della prevenzione e della comunicazione. "Divulgare notizie in merito alle operazioni e alle iniziative congiunte effettuate- ha dichiarato è importante- sia per tenere informata la comunità sia per scoraggiare comportamenti illegali".

Con significativi incarichi, esperienze e riconoscimenti alle spalle- tra l'altro è stato negli ultimi anni direttore tecnico operativo della Direzione investigativa Antimafia con funzioni vicarie di direttore - il nuovo Comandante si è detto abituato a gestire obiettivi nel medio e lungo periodo, confidando di adempiere alla creazione di un "laboratorio virtuoso". Nel corso dell'interlocuzione un cenno è stato fatto al lavoro dell'Amministrazione in tema di integrazione, dati i numeri significativi delle etnie presenti. "Una missione quotidiana, per noi- ha detto il Sindaco. Ci teniamo a implementare il clima di armonia tra i lavoratori che vengono da fuori, con le loro famiglie, interpretando la diversità come arricchimento e il decoro cittadino come un fattore sociale".

L'incontro si è concluso rinnovando l'impegno ad un confronto costante e con la consegna di un volume in dono dal Comune al comandante regionale delle Fiamme Gialle.



