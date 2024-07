"Se firmerei per oro e ritiro la sera del 10 agosto? Decisamente sì, è l'ultima grande sfida che ho in testa". Gianmarco Tamberi, il campione olimpico e mondiale di salto in alto, sogna un'impresa storica a Parigi, dove sarà portabandiera degli Azzurri, aggiudicarsi due ori olimpici in una disciplina in cui, in campo maschile, mai nessuno ci è riuscito. Oggi Tamberi si è legato con la Regione Marche come testimonial di promozione.



