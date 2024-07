Ruba un paio di scarpe, bloccato dalla polizia fuori dal negozio

Era pronto a scappare con le scarpe rubate, fermato dalla Polizia grazie alla collaborazione di un cittadino. I poliziotti delle Volanti della Questura di Fermo hanno individuato e denunciato un 40enne italiano per furto aggravato commesso lo scorso 8 luglio ai danni di un attività commerciale a Porto Sant'Elpidio (Fermo).

L'uomo, già denunciato per reati contro il patrimonio e stupefacenti, intorno a mezzogiorno, era entrato in un noto negozio di un centro commerciale a Porto Sant'Elpidio. Pensando di farla franca, aveva trafugato un paio di scarpe. Un elpidiense aveva notato degli strani comportamenti dell'uomo e, vedendolo uscire dal camerino con uno zainetto voluminoso per poi allontanarsi frettolosamente, ha chiamato il numero unico delle emergenze 112.

L'immediata segnalazione ha permesso alle Volanti di intervenire subito. All'uscita dal centro commerciale, i poliziotti hanno fermato il 40enne, rinvenendo nel suo zainetto il paio di scarpe sottratto in negozio, alle quali aveva anche staccato il dispositivo antitaccheggio. Oltre alla denuncia trasmessa all'autorità giudiziaria, il questore di Fermo, visti i precedenti dell'uomo, ha emesso il provvedimento di foglio di via obbligatorio dal territorio fermano.o



Riproduzione riservata © Copyright ANSA